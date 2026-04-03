"Не бути васалами": Макрон закликав світ об’єднатися проти домінування США

Президент Франції Еммануель Макрон закликає держави світу об'єднатися і не залежати ні від США, ні від Китаю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це заявив Макрон під час своєї поїздки в Азію.

"Не бути васалами": що сказав Макрон

Виступаючи перед студентами університету Йонсей у Сеулі, французький президент чітко позначив міжнародну політику Франції.

"Наша мета - не бути васалами двох гегемонних держав. Ми не хочемо залежати від домінування, скажімо, від Китаю, або ми не хочемо бути надто схильними до непередбачуваності США."

За словами Макрона, у Європи є спільні інтереси з Японією, Південною Кореєю, Австралією, Бразилією, Канадою та Індією. Разом ці країни могли б домовлятися щодо штучного інтелекту, космосу, енергетики, ядерної безпеки та оборони.

Про що говорили в Азії

Під час турне Макрон обговорював два ключових питання:

Морська безпека в Ормузькій протоці - стратегічному маршруті, через який зазвичай проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти та скрапленого природного газу. Після іранського конфлікту протока фактично закрита для комерційного судноплавства;

Тісніша співпраця з Південною Кореєю і Японією - двома країнами, які відчутно потерпають від зростання цін на енергоносії.

Макрон запропонував конкретне рішення: супроводжувати судна в протоці після того, як бомбардування припиняться, і створити "механізм врегулювання конфлікту з Іраном".

Фото: президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву щодо відносин з США та Китаєм (інфографіка РБК-Україна)

Чому це відбувається зараз

Макрон давно просуває ідею "стратегічної автономії" Європи. Ще у 2023 році він заявляв, що ЄС не має ставати "васалом" США. Тоді ці слова обурили американських союзників.

Але зараз ситуація змінилася: США все частіше ігнорують міжнародні інституції, тож позиція Франції сприймається інакше.

Претензії Трампа до Франції та інших союзників

Паралельно президент США Дональд Трамп посилив тиск на партнерів. Він публічно розкритикував Францію за те, що вона не дозволила американським військовим літакам пролітати над своєю територією.

Макрон у відповідь нагадав, що з Францією ніхто не консультувався щодо іранського конфлікту, і вона в ньому участі не бере.

"США - велика країна", - сказав він, але своїм нинішнім підходом ризикує відкрити "скриньку Пандори".

Президент Франції також згадав провали минулих військових кампаній. "Я не вірю, що ми виправимо ситуацію лише бомбардуваннями чи військовими операціями", - заявив Макрон.

Він навів приклади - Ірак, Сирія, Афганістан. "Ми ніколи не досягаємо результатів", - сказав він.