"Не быть вассалами": Макрон призвал мир объединиться против доминирования США
Президент Франции Эммануэль Макрон призывает государства мира объединиться и не зависеть ни от США, ни от Китая.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил Макрон во время своей поездки в Азию.
"Не быть вассалами": что сказал Макрон
Выступая перед студентами университета Йонсей в Сеуле, французский президент четко обозначил международную политику Франции.
"Наша цель - не быть вассалами двух гегемонных государств. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, от Китая, или мы не хотим быть слишком подверженными непредсказуемости США."
По словам Макрона, у Европы есть общие интересы с Японией, Южной Кореей, Австралией, Бразилией, Канадой и Индией. Вместе эти страны могли бы договариваться по искусственному интеллекту, космосу, энергетике, ядерной безопасности и обороне.
О чем говорили в Азии
Во время турне Макрон обсуждал два ключевых вопроса:
- Морская безопасность в Ормузском проливе - стратегическом маршруте, через который обычно проходит около пятой части мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа. После иранского конфликта пролив фактически закрыт для коммерческого судоходства;
- Более тесное сотрудничество с Южной Кореей и Японией - двумя странами, которые ощутимо страдают от роста цен на энергоносители.
Макрон предложил конкретное решение: сопровождать суда в проливе после того, как бомбардировки прекратятся, и создать "механизм урегулирования конфликта с Ираном".
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление относительно отношений с США и Китаем (инфографика РБК-Украина)
Почему это происходит сейчас
Макрон давно продвигает идею "стратегической автономии" Европы. Еще в 2023 году он заявлял, что ЕС не должен становиться "вассалом" США. Тогда эти слова возмутили американских союзников.
Но сейчас ситуация изменилась: США все чаще игнорируют международные институты, поэтому позиция Франции воспринимается иначе.
Претензии Трампа к Франции и другим союзникам
Параллельно президент США Дональд Трамп усилил давление на партнеров. Он публично раскритиковал Францию за то, что она не позволила американским военным самолетам пролетать над своей территорией.
Макрон в ответ напомнил, что с Францией никто не консультировался по иранскому конфликту, и она в нем не участвует.
"США - великая страна", - сказал он, но своим нынешним подходом рискует открыть "ящик Пандоры".
Президент Франции также вспомнил провалы прошлых военных кампаний. "Я не верю, что мы исправим ситуацию только бомбардировками или военными операциями", - заявил Макрон.
Он привел примеры - Ирак, Сирия, Афганистан. "Мы никогда не достигаем результатов", - сказал он.
На днях Трамп также жестко посмеялся над Макроном и его отношениями с женой. В частности, он сказал, что тот якобы "до сих пор приходит в себя" после "удара в челюсть от своей жены Бриджит Макрон".