"Не будемо грати в російську рулетку": прем'єр Іспанії пояснив, чому проти війни в Ірані

Іспанія відмовляється підтримувати удари США та Ізраїлю по Ірану. Прем'єр-міністр Педро Санчес назвав дії президента США Трампа потенційною катастрофою для світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País .

"Ні порушенням міжнародного права"

"Позиція Іспанії така ж, як і в Україні чи Газі. Ні порушенням міжнародного права, яке захищає нас усіх. Ні вирішенню конфліктів бомбами. Ні війні", - сказав прем'єр у промові для преси.

Санчес провів паралель з 2003 роком: тоді адміністрація США втягнула світ у війну в Іраку.

"Це призвело до різкого зростання тероризму, серйозної міграційної кризи та економічної кризи", - каже Санчес.

Він також заявив, що після цього світ став небезпечнішим.

"Не будемо співучасниками"

"Ми не будемо співучасниками чогось поганого для світу, боячись помсти з боку когось", - сказав Санчес.

Проте, за його словами, Іспанія не підтримує іранський режим.

"Ми відкидаємо режим у Тегерані, але закликаємо до дипломатичного вирішення", - заявив він.

Далі Санчес спитав, кому вигідна ця війна. "Єдині, хто виграє, коли світ перестане будувати лікарні для виробництва ракет, - це ті самі, що й завжди", - сказав він.

Іспанія готується до наслідків

Уряд вже розробляє план захисту іспанців - за аналогією з заходами під час пандемії та на початку війни в Україні.

"У нас є можливості та політична воля", - заявив Санчес.

Міністерство оборони відправило літак Airbus 330 до Перської затоки для повернення сотень іспанських громадян додому.

"Так починаються великі катастрофи"

Завершуючи виступ, Санчес згадав Першу світову війну.

"Так починаються великі катастрофи людства. Дуже часто великі війни спалахують через прорахунки. Ми не можемо грати в російську рулетку з долею мільйонів людей", - підсумував прем'єр.

Щодо розбіжності з позицією Франції та Німеччини, Санчес зазначив, що працюватиме над консенсусом у ЄС, але підкреслив: Іспанія є надійним партнером НАТО і має право на власну позицію.