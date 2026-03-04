ua en ru
"Не будем играть в русскую рулетку": премьер Испании объяснил, почему против войны в Иране

13:36 04.03.2026 Ср
2 мин
Санчес сравнил удары по Ирану с Ираком 2003 года
aimg Елена Чупровская
"Не будем играть в русскую рулетку": премьер Испании объяснил, почему против войны в Иране Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес

Испания отказывается поддерживать удары США и Израиля по Ирану. Премьер-министр Педро Санчес назвал действия президента США Трампа потенциальной катастрофой для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.

Читайте также: Судьбоносный разговор Трампа и Нетаньяху: как один звонок стал приговором для верхушки Ирана

"Нет нарушениям международного права"

"Позиция Испании такая же, как и в Украине или Газе. Нет нарушению международного права, которое защищает нас всех. Нет решению конфликтов бомбами. Нет войне", - сказал премьер в речи для прессы.

Санчес провел параллель с 2003 годом: тогда администрация США втянула мир в войну в Ираке.

"Это привело к резкому росту терроризма, серьезному миграционному кризису и экономическому кризису", - говорит Санчес.

Он также заявил, что после этого мир стал более опасным.

"Не будем соучастниками"

"Мы не будем соучастниками чего-то плохого для мира, боясь мести со стороны кого-то", - сказал Санчес.

Однако, по его словам, Испания не поддерживает иранский режим.

"Мы отвергаем режим в Тегеране, но призываем к дипломатическому решению", - заявил он.

Далее Санчес спросил, кому выгодна эта война. "Единственные, кто выиграет, когда мир перестанет строить больницы для производства ракет, - это те же, что и всегда", - сказал он.

Испания готовится к последствиям

Правительство уже разрабатывает план защиты испанцев - по аналогии с мерами во время пандемии и в начале войны в Украине.

"У нас есть возможности и политическая воля", - заявил Санчес.

Министерство обороны отправило самолет Airbus 330 в Персидский залив для возвращения сотен испанских граждан домой.

"Так начинаются большие катастрофы"

Завершая выступление, Санчес вспомнил Первую мировую войну.

"Так начинаются великие катастрофы человечества. Очень часто большие войны вспыхивают из-за просчетов. Мы не можем играть в русскую рулетку с судьбами миллионов людей", - подытожил премьер.

Относительно разногласий с позицией Франции и Германии, Санчес отметил, что будет работать над консенсусом в ЕС, но подчеркнул: Испания является надежным партнером НАТО и имеет право на собственную позицию.

Напомним, после начала операции в Иране США обратились к Испании с просьбой использовать совместные военные базы Рота и Морон. Мадрид отказал.

В ответ Дональд Трамп пригрозил Испании торговым эмбарго и возможным разрывом всех экономических отношений. Испанское правительство ответило: если Вашингтон действительно хочет это сделать, то должен уважать соглашения с ЕС и волю частных компаний.

