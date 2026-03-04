ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Доленосна розмова Трампа та Нетаньягу: як один дзвінок вирішив долю верхівки Ірану

12:38 04.03.2026 Ср
2 хв
Нетаньягу надав Трампу інформацію, яка запустила відлік до удару по режиму Хаменеї
aimg Валерій Ульяненко
Доленосна розмова Трампа та Нетаньягу: як один дзвінок вирішив долю верхівки Ірану Фото: Дональд Трамп і Біньямін Нетаньягу (Getty Images)

Рішення щодо початку операції проти Ірану президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ухвалили під час телефонної розмови 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Ізраїль пригрозив Ірану: будь-який новий лідер "стане мішенню для ліквідації"

Джерела видання розповіли, що під час дзвінка Нетаньягу повідомив Трампу про зустріч верховного лідера Ірану та його головних радників в Тегерані, яка мала відбутися вранці 28 лютого.

Це означало можливість для США та Ізраїлю одним ударом ліквідувати верхівку іранської влади. Пізніше дані, які надав Нетаньягу, підтвердило ЦРУ.

Завдання удару планувалось раніше

Видання пише, що США та Ізраїль вивчали можливість завдати удару на тиждень раніше, проте вирішили відкласти його з розвідувальних та оперативних причин, зокрема через несприятливі погодні умови.

За словами посадовців США, Трамп ухвалив "навмисне рішення" не зосереджуватися на Ірані у своїй щорічній промові перед Конгресом. Цей крок був зроблений, щоб не налякати аятолу та не загнати його в підпілля до того, як можна буде завдати удару.

Крім того, посланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф зателефонували з Женеви після кількох годин переговорів з іранцями та повідомили, що дипломатія з Тегераном не дала результату.

Таким чином, резюмує Axios, Трамп був переконаний у надійності розвідувальної інформації та провалі дипломатичних зусиль, тому в п'ятницю о 15:38 за східним часом віддав остаточний наказ про атаку.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого. Американські та ізраїльські військові завдали серії ударів по іранській території.

В неділю, 1 березня, Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.

Зазначимо, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї ліквідували протягом перших 24 годин спільної американо-ізраїльської операції Epic Fury, розпочатої в лютому 2026 року.

Згідно з даними Financial Times, ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї стала результатом багаторічної розвідувальної операції спецслужб Ізраїлю, ключовим елементом якої став повний контроль над мережею дорожніх камер Тегерана.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше
Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою