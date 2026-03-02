Союзник не підтримав Трампа: США довелося забрати літаки з двох баз у Європі

Іспанія відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану. Тому американські літаки довелося перебазувати з іспанських баз.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Роблес підтвердила, що Пентагон вивів із військових баз у Морон-де-ла-Фронтера (Севілья) і Рота (Кадіс) близько дюжини (12) заправних літаків KC-135, які призначалися для дозаправки винищувачів у повітрі.

Вона додала, що угода про співпрацю зі США, яка передбачає присутність американських військ на військових базах в Іспанії, "має діяти в рамках міжнародного права". За її словами, зараз відбуваються односторонні дії без підтримки багатосторонньої організації, такої як ООН, НАТО або ЄС.

"Бази не надаватимуть підтримку, крім випадків гуманітарної необхідності. Поки немає резолюції, договір не застосовується", - сказала глава Міноборони.

Вона додала, що американські літаки-заправники перемістили на інші бази в Німеччині або Франції протягом вихідних.

"Цілком зрозуміло, що літаки-заправники не виконували і не збиралися виконувати жодних операцій з підтримки (атаки на Іран - ред.). Ймовірно, саме тому американські військові ухвалили суверенне рішення перекинути їх на інші бази", - сказала Роблес.

Реакція сенатора

"Нинішній уряд Іспанії стає еталоном шкода слабкого європейського керівництва, яке, мабуть, втратило моральний орієнтир, явно не бажає засудити терористичний режим в Ірані і не має нічого, крім критики на адресу Сполучених Штатів", - написав сенатор Ліндсі Грем.

За його словами, іспанці відчувають справедливе обурення з приводу вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну, але коли мова йде про Іран, Іспанія "в кращому випадку байдужа".

"Я сподіваюся, що нинішній іспанський уряд - це відхилення від норми, а не правило", - додав він.