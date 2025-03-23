"Не бачу, що Путін хоче захопити Європу". Віткофф чекає на прогрес щодо України в Ер-Ріяді

"Я думаю, що в понеділок у Саудівській Аравії ми побачимо реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі для суден обох країн. Я відчуваю, що він (Путін - ред.) хоче миру", - сказав Віткофф в ефірі Fox News.

За словами спецпредставника президента США, з припинення вогню в Чорному морі може розвинутися повномасштабне припинення бойових дій.

Також Віткофф відповів на занепокоєння країн ЄС щодо того, що така угода може розв'язати Москві руки для подальших вторгнень.

"Я просто не бачу, що він хоче завоювати всю Європу. Це зовсім інша ситуація, ніж під час Другої світової війни, у Другій світовій війні не було НАТО", - зазначив Віткофф.

При цьому спецпредставник президента США наголосив, що наразі головне питання на порядку денному - зупинити вбивства, "зупинити різанину".

"Давайте покінчимо з цим, ви не можете покінчити з цим, не спілкуючись з обома сторонами, не розуміючи, що потрібно кожній з них, і це те, що ми робимо", - додав спецпредставник президента Сполучених Штатів.

Зустріч в Саудівській Аравії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд. За його словами, в цей день у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

А спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що США відправлять у Саудівську Аравію команди на непрямі переговори з Україною та РФ.