"Не вижу, что Путин хочет захватить Европу". Уиткофф ждет прогресса по Украине в Эр-Рияде

"Я думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии мы увидим реальный прогресс, в частности относительно прекращения огня в Черном море для судов обеих стран. Я чувствую, что он (Путин - ред.) хочет мира", - сказал Уиткофф в эфире Fox News.

По словам спецпредставителя президента США, из прекращения огня в Черном море может развиться полномасштабное прекращение боевых действий.

Также Уиткофф ответил на беспокойство стран ЕС относительно того, что такое соглашение может развязать Москве руки для дальнейших вторжений.

"Я просто не вижу, что он хочет завоевать всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны, во Второй мировой войне не было НАТО", - отметил Уиткофф.

При этом спецпредставитель президента США подчеркнул, что сейчас главный вопрос на повестке дня - остановить убийства, "остановить резню".

"Давайте покончим с этим, вы не можете покончить с этим, не общаясь с обеими сторонами, не понимая, что нужно каждой из них, и это то, что мы делаем", - добавил спецпредставитель президента Соединенных Штатов.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча состоится на уровне технических команд. По его словам, в этот день у США запланирована встреча с Россией в Саудовской Аравии.

А спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на непрямые переговоры с Украиной и РФ.