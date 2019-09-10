НБУ выведет из оборота еще одну монету

Национальный банк постепенно изымает из оборота монеты номиналом 25 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, в отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении и ими можно будет рассчитываться.

"Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше", - говорится в сообщении.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.