НБУ виведе з обігу ще одну монету

Національний банк поступово вилучає з обігу монети номіналом 25 копійок. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, на відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу і ними можна буде розраховуватися.

"Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.