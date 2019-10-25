НБУ ввел в оборот банкноту в тысячу гривен

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Центробанк напечатал 5 млн штук новых банкнот

Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как заявил на брифинге 24 октября глава НБУ Яков Смолий, на банкноте присутствуют дополнительные элементы защиты, поскольку самый высокий номинал требует наибольшей степени защиты.

Смолий сообщил, что НБУ планирует мероприятия по разъяснению особенностей этой купюры. По его словам, обсуждаться будет "как сам дизайн, что изображено, так и защитные элементы, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальное платежное средство".

По дизайну эта банкнота наследует банкноте нового модернизированного поколения гривны - обновленных 20, 100 и 500 гривен.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, который выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

В сентябре директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко сообщил, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. В то же время новые банкноты будут заменять старые банкноты других номиналов и не повлияют на инфляцию.