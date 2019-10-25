НБУ ввів в обіг банкноту в тисячу гривень

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Центробанк надрукував 5 млн штук нових банкнот

Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як заявив на брифінгу 24 жовтня глава НБУ Яків Смолій, на банкноті присутні додаткові елементи захисту, оскільки самий високий номінал потребує найбільшого ступіню захисту.

Смолій повідомив, що НБУ планує заходи по роз'ясненню особливостей цієї купюри. За його словами, буде обговорюватися "як сам дизайн, що зображено, так і захисні елементи, щоб споживачі сприйняли цю банкноту як нормальний платіжний засіб".

За дизайном ця банкнота успадковує банкноті нового модернізованого покоління гривні - оновлених 20, 100 та 500 гривень.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, який обраний за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

У вересні директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко повідомив, що Національний банк України (НБУ) планує надрукувати 5 млн штук банкнот найвищого номіналу 1000 грн. У той же час нові банкноти будуть замінювати старі банкноти інших номіналів і не вплинуть на інфляцію.