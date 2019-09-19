НБУ назвал объем первого выпуска банкноты номиналом 1000 гривен

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

В оборот будут выпущены банкноты на 5 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. Об этом на брифинге сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Зайвенко отметил, что дальнейшие выпуски будут осуществляться по мере заказа от коммерческих банков.

"Мы планируем первый выпуск 5 млн штук банкнот первый выпуск", - сказал.

Прес-брифінг щодо вилучення з обігу монет номіналом 1,2 та 5 копійок Опубліковано Національний банк України Четвер, 19 вересня 2019 р.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, который выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне напечатано изображение здание президиума Национальной академии наук Украины.

По данным НБУ, в наличном обращении в Украине на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).