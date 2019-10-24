Глава НБУ назвал особенности новой банкноты в тысячу гривен

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Новая банкнота получила самый высокий уровень защиты

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту самого высокого номинала 1 тысяча гривен. Информацию об этом подтвердил сегодня на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, новая банкнота продолжает ряд, который обновляется с 2014 года, и дополнительные элементы защиты там присутствуют, поскольку самый высокий номинал требует наибольшей степени защиты.

"Действительно, завтра вводится банкнота номиналом 1 тысяча гривен", - сказал Смолий и добавил, что НБУ планирует мероприятия по разъяснению особенностей этой купюры.

По его словам, обсуждаться будет "как сам дизайн, что изображено, так и защитные элементы, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальное платежное средство".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, который выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

В сентябре директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко сообщил, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. В то же время новые банкноты будут заменять старые банкноты других номиналов и не повлияют на инфляцию.