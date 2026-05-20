UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

НБУ випустив пам'ятну монету на честь видатного українця: який вона має вигляд

22:10 20.05.2026 Ср
2 хв
У НБУ розповіли, коли вона надійде в продаж
aimg Анастасія Никончук
Фото: нова українська монета (НБУ)

Національний банк України повідомив про випуск нової пам'ятної монети, присвяченої 100-річчю від дня пам'яті Симона Петлюри - одного з керівників українського національно-визвольного руху початку XX століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ.

Читайте також: В Україні з'явиться монета номіналом 100 гривень: чим вона особлива

Монету присвятили Симону Петлюрі

У Національному банку зазначили, що цьогоріч виповнюється 100 років від дня загибелі Симона Петлюри - державного, військового і політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР.

У повідомленні НБУ також навели слова Петлюри про боротьбу українського народу за незалежність і державність, підкресливши символічність випуску нової пам'ятної монети.

Фото: нова українська монета (НБУ)

Як виглядає нова монета

Пам'ятна монета отримала номінал 2 гривні.

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізований портрет Симона Петлюри. Ліворуч зображено елемент нашивки з його військового френча у вигляді гілки.

На реверсі розміщено художню композицію із символікою Української Народної Республіки. У центрі розташований тризуб - зображення нарукавного знака зразка 1919 року.

По колу нанесено напис "100-річчя Дня пам'яті Симона Петлюри", а також вінок з елементами грамоти УНР.

Автором художнього оформлення стала Аліса Іванова, скульптором - Володимир Атаманчук.

Коли можна буде купити монету

Тираж пам'ятної монети становитиме до 50 тисяч примірників у сувенірній упаковці.

У НБУ повідомили, що придбати нову монету можна буде з 26 травня через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку, а також у банків-дистриб'юторів. Інформацію про початок продажів банки публікуватимуть на власних сайтах.

Нагадуємо, що Національний банк України анонсував випуск нової пам'ятної срібної монети номіналом 10 гривень, присвяченої 30-річчю Конституції України. Ввести її в обіг планують у червні 2026 року, а загальний тираж становитиме 10 тисяч примірників.

Зазначимо, що незадовго до Великодня Національний банк України випустив нову пам'ятну монету незвичайної форми, виконану у вигляді писанки. Її присвятили традиційному українському розпису, а в дизайні використали сакральні символи Полісся та елементи народного орнаменту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк УкраїниМонети