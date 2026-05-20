НБУ випустив пам'ятну монету на честь видатного українця: який вона має вигляд

Національний банк України повідомив про випуск нової пам'ятної монети, присвяченої 100-річчю від дня пам'яті Симона Петлюри - одного з керівників українського національно-визвольного руху початку XX століття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ.
У Національному банку зазначили, що цьогоріч виповнюється 100 років від дня загибелі Симона Петлюри - державного, військового і політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР.
У повідомленні НБУ також навели слова Петлюри про боротьбу українського народу за незалежність і державність, підкресливши символічність випуску нової пам'ятної монети.
Пам'ятна монета отримала номінал 2 гривні.
На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізований портрет Симона Петлюри. Ліворуч зображено елемент нашивки з його військового френча у вигляді гілки.
На реверсі розміщено художню композицію із символікою Української Народної Республіки. У центрі розташований тризуб - зображення нарукавного знака зразка 1919 року.
По колу нанесено напис "100-річчя Дня пам'яті Симона Петлюри", а також вінок з елементами грамоти УНР.
Автором художнього оформлення стала Аліса Іванова, скульптором - Володимир Атаманчук.
Тираж пам'ятної монети становитиме до 50 тисяч примірників у сувенірній упаковці.
У НБУ повідомили, що придбати нову монету можна буде з 26 травня через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку, а також у банків-дистриб'юторів. Інформацію про початок продажів банки публікуватимуть на власних сайтах.
