Великодня новинка від НБУ: як виглядає срібна монета-писанка та скільки коштує (фото, відео)

07:30 09.04.2026 Чт
4 хв
Дизайн монети у формі писанки вражає, але тираж обмежений
aimg Ірина Костенко
Нова пам'ятна монета НБУ "Великодня радість. Писанка" (кадр із відео: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Напередодні Великодня Національний банк ввів в обіг нову унікальну пам'ятну монету. Вона має форму писанки й присвячена українському розпису - містить сакральні символи Полісся.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.

Читайте також: Великдень не за горами: чи матимуть українці додатковий вихідний цього року

Головне:

  • Унікальна форма: срібна монета (999 проба) виконана у вигляді писанки з оздобленням емаллю.
  • Символізм: дизайн відтворює стародавні орнаменти Полісся (Київщини, Житомирщини, Рівненщини та Волині).
  • Ексклюзивність: тираж обмежений, тому "в одні руки" продають лише по одній монеті.
  • Ціна: офіційна вартість новинки від НБУ становить 8 832 гривні.

Чим особлива нова пам'ятна монета

В НБУ нагадали, що започаткували торік великодню традицію - випуск монет у формі писанки.

Повідомляється, що до великодніх свят в обіг вводять нову пам'ятну монету "Великодня радість. Писанка", що продовжує серію "Українська спадщина" .

Уточнюється, що монета присвячена українському розпису.

"Це декоративне мистецтво, в якому втілюється багатовікова культура та художня майстерність українців, у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО", - розповіли в НБУ.

Зазначається також, що цього року віддають шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України - Поліссю.

"Саме поліські орнаменти відображає нова пам'ятна монета", - пояснили українцям.

З чого виготовлена монета-писанка

Згідно з інформацією НБУ, пам'ятна монету "Великодня радість. Писанка" виготовлена зі срібла 999 проби.

"Маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г", - розповіли громадянам.

Оздоблена вона:

  • емаллю;
  • патинуванням.

Номінал пам'ятної монети у формі писанки - 10 гривень.

Великодня новинка від НБУ: як виглядає срібна монета-писанка та скільки коштує (фото, відео)Публікація НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Що символізують орнамент і кольори

Аверс нової монети розділений на чотири сектори лініями, які утворюють хрест - сакральний знак, що символізує єдність буття (поєднуючи небо та землю).

Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:

  • Рівненщина - хвилі, сітка та грабельки;
  • Волинь - фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі;
  • Житомирщина - грабельки та сонце;
  • Київщина - спіралі та сітка.

Українцям розповіли, що кожен із цих елементів орнаменту має глибоке символічне значення:

  • сонце та зірка - втілення світла, життєдайної енергії, розвитку та благополуччя;
  • хвилі символізують воду, довголіття та плодючість;
  • спіралі - знак нескінченності, захисту від злих духів і вічного плину життя;
  • сітка – зв'язок між світами;
  • грабельки - архаїчний символ дощу;
  • крапки - зерно, що означає зародження нового життя та продовження роду.

Великодня новинка від НБУ: як виглядає срібна монета-писанка та скільки коштує (фото, відео)Аверс і реверс нової монети у формі писанки (колаж: РБК-Україна, джерело: coins.bank.gov.ua)

На реверсі пам'ятної монети - відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини (Полісся) - ружа (зоря).

Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи.

Крім того, символіку мотиву реверсу доповнюють кольори:

  • червоний - символ сили, здоров'я та енергії (традиційно вважався потужним оберегом);
  • чорний - символ землі, родючості, пам'яті роду та захисту.

"Дизайн - Олександра Кучинська", - уточнили в НБУ.

Де можна купити монету-писанку та яка ціна

Тираж нової монети (за інформацією НБУ) - до 15 000 штук.

Придбати її можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (з 7 квітня 2026 року).

"Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори", - уточнили у Нацбанку.

Згідно з даними, оприлюдненими в онлайн-магазині НБУ, срібна монета "Великодня радість. Писанка" 2026 року коштує 8 832 гривні.

Великодня новинка від НБУ: як виглядає срібна монета-писанка та скільки коштує (фото, відео)Вартість монети-писанки в інтернет-магазині НБУ (скриншот: coins.bank.gov.ua)

"Вартість продукції вказана станом на дату останньої реалізації", - уточнюється на порталі.

Зазначається також, що тираж монети - 7 500, а "ліміт продукції на одного користувача" становить 1 шт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що НБУ представив унікальну срібну монету з діамантом "Дух Різдва".

Крім того, ми пояснювали, як копійки в Україні планують перейменувати на шаги.

Читайте також, що відомо про пам'ятні монети серії "Ми сильні. Ми разом", ініційованої Національним банком.

З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою