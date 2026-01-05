В Україні з’явиться монета номіналом 100 гривень: чим вона особлива

Національний банк України (НБУ) у 2026 році випустить пам’ятні монети до 35-річчя незалежності України. Найдорожчою з них стане золота монета номіналом 100 гривень.

Що відомо про ювілейну монету

Ювілейну монету номіналом 100 гривень викарбують із золота 900-ї проби. Вона матиме назву "До 35-річчя Незалежності України" та вийде накладом лише 1 тисяча штук. Для колекціонерів це буде одна з найрідкісніших монет 2026 року.

Золота монета важитиме 31,1 грама, матиме діаметр 32 мм і карбуватиметься у якості "пруф" - це найвищий стандарт виготовлення, який передбачає спеціальну обробку заготовок і дзеркальну поверхню. Випуск запланований на серпень 2026 року, напередодні Дня Незалежності, а сама монета увійде до серії "Українська держава".

Інші пам’ятні монети

Окрім золотої, Нацбанк підготує ще дві пам’ятні монети до ювілею. Перша - срібна, номіналом 20 гривень. Її виготовлять зі срібла 925-ї проби, вагою 62,2 грама та діаметром 50 мм. Тираж цієї монети буде значно більшим - до 5 тисяч штук. Карбування передбачене у якості "спеціальний анциркулейтед", яку НБУ використовує для зменшення вартості виробництва без втрати колекційної цінності.

Ще одна монета матиме номінал 5 гривень і буде виготовлена з нейзильберу - сплаву міді, нікелю та цинку. Її діаметр становитиме 35 мм, а тираж - до 75 тисяч екземплярів. Вона також вийде у серпні 2026 року в межах серії "Українська держава".