В Україні з’явиться монета номіналом 100 гривень: чим вона особлива
Національний банк України (НБУ) у 2026 році випустить пам’ятні монети до 35-річчя незалежності України. Найдорожчою з них стане золота монета номіналом 100 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані НБУ.
Що відомо про ювілейну монету
Ювілейну монету номіналом 100 гривень викарбують із золота 900-ї проби. Вона матиме назву "До 35-річчя Незалежності України" та вийде накладом лише 1 тисяча штук. Для колекціонерів це буде одна з найрідкісніших монет 2026 року.
Золота монета важитиме 31,1 грама, матиме діаметр 32 мм і карбуватиметься у якості "пруф" - це найвищий стандарт виготовлення, який передбачає спеціальну обробку заготовок і дзеркальну поверхню. Випуск запланований на серпень 2026 року, напередодні Дня Незалежності, а сама монета увійде до серії "Українська держава".
Інші пам’ятні монети
Окрім золотої, Нацбанк підготує ще дві пам’ятні монети до ювілею. Перша - срібна, номіналом 20 гривень. Її виготовлять зі срібла 925-ї проби, вагою 62,2 грама та діаметром 50 мм. Тираж цієї монети буде значно більшим - до 5 тисяч штук. Карбування передбачене у якості "спеціальний анциркулейтед", яку НБУ використовує для зменшення вартості виробництва без втрати колекційної цінності.
Ще одна монета матиме номінал 5 гривень і буде виготовлена з нейзильберу - сплаву міді, нікелю та цинку. Її діаметр становитиме 35 мм, а тираж - до 75 тисяч екземплярів. Вона також вийде у серпні 2026 року в межах серії "Українська держава".
Нагадаємо, у грудні 2025 року Нацбанк презентував нову пам’ятну монету "Дух Різдва", присвячену українським різдвяним традиціям і родинним цінностям. Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби, оздоблена позолотою та діамантом, а в обіг для продажу надійде у січні 2026 року.
РБК-Україна також розповідало, про ініціативу перейменувати розмінну монету в Україні з "копійки" на "шаг" у межах дерусифікації та повернення до історичних українських традицій. Відповідний законопроєкт уже підтримали в першому читанні у Верховній Раді, він передбачає паралельний обіг копійок і шагів без обміну монет та без впливу на інфляцію.