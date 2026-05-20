НБУ выпустил памятную монету в честь выдающегося украинца: как она выглядит

Монету посвятили Симону Петлюре

В Национальном банке отметили, что в этом году исполняется 100 лет со дня гибели Симона Петлюры — государственного, военного и политического деятеля, главы Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР.

В сообщении НБУ также привели слова Петлюры о борьбе украинского народа за независимость и государственность, подчеркнув символичность выпуска новой памятной монеты.

Фото: новая украинская монета (НБУ)

Как выглядит новая монета

Памятная монета получила номинал 2 гривны.

На аверсе на зеркальном фоне размещен стилизованный портрет Симона Петлюры. Слева изображен элемент нашивки с его военного френча в виде ветви.

На реверсе размещена художественная композиция с символикой Украинской Народной Республики. В центре расположен тризуб — изображение нарукавного знака образца 1919 года.

По кругу нанесена надпись "100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри", а также венок с элементами грамоты УНР.

Автором художественного оформления стала Алиса Иванова, скульптором — Владимир Атаманчук.

Когда можно будет купить монету

Тираж памятной монеты составит до 50 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.

В НБУ сообщили, что приобрести новую монету можно будет с 26 мая через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка, а также у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж банки будут публиковать на собственных сайтах.