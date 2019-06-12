ru
ua

НБУ создает подразделение для защиты потребителей финуслуг


Центробанк поможет клиентам небанковских финучреждений

Национальный банк создает подразделение защиты потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время выступления на Форуме по финансовой инклюзии, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, в Национальном банке надеялись на принятие Верховной раде закона по изменению системы регулирования на рынке финансовых услуг (имеется в виду закон о "сплите", - ред.)

"Но парламент решил иначе. Однако это не повод оставлять людей наедине с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями. Сегодня с большим удовольствием сообщаю: Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", - сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что это позволит уменьшить количество недоразумений между финучреждениями и их клиентами, улучшить информированность последних и приучить финансовый рынок реагировать на вопросы и замечания клиентов.

Напомним, на рассмотрении Верховной рады уже долгое время находится законопроект № 2413а "о консолидации функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите"). Законопроект предусматривает консолидацию надзора за финансовым сектором у двух регуляторов - Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вместо текущей системы трех регуляторов.

Отметим, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.

Рада отказалась рассматривать закон Зеленского о незаконном обогащении Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА
Читать все новости