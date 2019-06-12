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НБУ створює підрозділ для захисту споживачів фінанпослуг


Центробанк допоможе клієнтам небанківських фінустанов

Національний банк створює підрозділ захисту споживачів фінансових послуг. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час виступу на Форумі з фінансової інклюзії, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Смолій, у Національному банку сподівалися на ухвалення Верховною раду закону щодо зміни системи регулювання на ринку фінансових послуг (мається на увазі закон про "спліт", - ред.)

"Але парламент вирішив інакше. Однак це не привід залишати людей сам на сам з їхніми проблемами з банками та небанківськими фінустановами. Сьогодні з великим задоволенням повідомляю: Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг та створює спеціальний підрозділ, що буде опікуватися цими питаннями", - сказав Смолій.

Голова НБУ зазначив, що це дозволить зменшити кількість непорозумінь між фінустановами та їхніми клієнтами, покращити інформованість останніх та привчити фінансовий ринок реагувати на питання і зауваження клієнтів.

Нагадаємо, на розгляді Верховної ради уже довгий час знаходиться законопроект № 2413а "щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий законопроект про "спліт"). Законопроект передбачає консолідацію нагляду за фінансовим сектором у двох регуляторів - Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, замість поточної системи трьох регуляторів.

Відзначимо, раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла про те, що у разі схвалення законопроекту про "спліт", Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.

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