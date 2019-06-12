НБУ створює підрозділ для захисту споживачів фінанпослуг

Національний банк створює підрозділ захисту споживачів фінансових послуг. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час виступу на Форумі з фінансової інклюзії, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Смолій, у Національному банку сподівалися на ухвалення Верховною раду закону щодо зміни системи регулювання на ринку фінансових послуг (мається на увазі закон про "спліт", - ред.)

"Але парламент вирішив інакше. Однак це не привід залишати людей сам на сам з їхніми проблемами з банками та небанківськими фінустановами. Сьогодні з великим задоволенням повідомляю: Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг та створює спеціальний підрозділ, що буде опікуватися цими питаннями", - сказав Смолій.

Голова НБУ зазначив, що це дозволить зменшити кількість непорозумінь між фінустановами та їхніми клієнтами, покращити інформованість останніх та привчити фінансовий ринок реагувати на питання і зауваження клієнтів.

Нагадаємо, на розгляді Верховної ради уже довгий час знаходиться законопроект № 2413а "щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий законопроект про "спліт"). Законопроект передбачає консолідацію нагляду за фінансовим сектором у двох регуляторів - Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, замість поточної системи трьох регуляторів.

Відзначимо, раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла про те, що у разі схвалення законопроекту про "спліт", Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.