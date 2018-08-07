НБУ рассчитывает на принятие Радой законопроекта о "сплите" осенью

Проект еще должен рассмотреть комитет ВР по вопросам финполитики и банковской деятельности

Национальный банк Украины ожидает, что Верховная рада примет законопроект о "сплите" - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" осенью 2018 года. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, проект закона еще должен пройти рассмотрение в комитете ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"Мы хотели бы (принятия закона о сплите осенью, - ред.). Мы уже все подготовили, еще необходимо пройти комитет Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и будем двигаться в этом направлении", - отметила Рожкова.

В случае, если законопроект о "сплите" будет принят, Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.

"Если "сплит" будет принят, и Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг, то тогда надо будет садиться с представителями рынка и комплексно на все это смотреть. Именно вместе с рынком. Как я уже говорила, на примере небанковского финансового сектора, который у нас получает лицензии, мы видим, что это работает, - у нас абсолютно нормальный диалог", - заявила замглавы НБУ.

Она рассказала, что на последнем заседании в профильном банковском комитете Рады НБУ обсудил с представителями рынка почти 200 поправок в законопроект о "сплите".

"Не было ни единого вопроса, где бы мы не нашли понимания! Хотя вначале была настороженность. Например, их пугает, что документы при подаче, как сейчас в Нацкомфинуслуг, будут ходить не известно сколько и где. Мы говорим, что давайте тогда поставим предельный срок. И таким образом мы нашли все решения", - объяснила представитель нацрегулятора.

Рожкова также отметила, что в рамках "сплита" будет 12-месячный транзитный период, хотя в прежней редакции законопроекта был заложен переходной период в шесть месяцев.

"Но мы сказали: полгода мало. У нас ведь нет задачи прийти и за полгода все это перелопатить. Наоборот, мы хотим, чтобы этот переход был незаметен", - добавила первый заместитель главы Нацбанка.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ожидают, что до конца этого года будут приняты законопроекты о рейтинговании и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" (так называемый закон о "сплите").

Добавим, что НБУ изменил правила проведения аудита банка, в частности нацрегулятор с 1 октября 2018 года вводит порядок отклонения (отстранения) аудиторской фирмы от проведения аудита банка.