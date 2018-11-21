Всемирный банк и МВФ выступили с совместным заявлением по законопроекту о "сплите"

Фото: НБУ (пресс-служба НБУ)

Законопроект передает надзор за страховыми и финансовыми компаниями от Нацкомфинуслуг в НБУ

Всемирный банк и Международный валютный фонд выступили с совместным заявлением накануне голосования в Верховной раде за законопроект № 2413а "относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ВБ.

Как отмечается в сообщении, законопроект предусматривает консолидацию надзора за финансовым сектором у двух регуляторов - Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вместо текущей системы трех регуляторов.

"Всемирный банк вместе с Международным валютным фондом приветствует принятие этого законопроекта, который, как ожидается, откроет двери для продуктивных изменений в нереформированном небанковском финансовом секторе", - подчеркнули финучреждения.

Как отметила Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины, проблемы в небанковском финансовом секторе "могут быть устранены только с помощью фундаментальных реформ, включая реформу регуляторной системы финансового сектора для обеспечения независимого и эффективного надзора за небанковским финансовым сектором".

Постоянный представитель в Украине Йоста Люнгман подчеркнул, что "надо привести регулирования и надзор в небанковском финансовом секторе к международных стандартам, как это происходит в банковском секторе".

Напомним, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.

Как ранее писало РБК-Украина, в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ожидают, что до конца этого года будут приняты законопроекты о рейтинговании и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала".