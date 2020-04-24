НБУ снизил план по покупке валюты на рынке из-за кризиса

Национальный банк Украины (НБУ) до конца третьего квартала 2020 года намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до 20 млн долларов в день для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Предыдущий индикатор, который действовал с конца 2019 года, составлял 50 млн долларов.

Как отметили в НБУ, просмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного воздействия пандемии коронавируса на мировую торговлю и инвестиционную активность.

"Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан. В апреле предложение валюты как на безналичном, так и наличном сегментах рынка зачастую превышает спрос. Это дает возможность Национальному банку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни", - добавили в НБУ.

В то же время индикативный объем покупки валюты в 20 млн долларов не является препятствием для рыночного курсообразования, поскольку составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке, отметили в пресс-службе.

При необходимости НБУ банк также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение.

"Как и раньше, мы будем только сглаживать чрезмерные курсовые колебания и не намерены фиксировать курс гривны на определенном уровне. Курс и дальше будет определяться балансом спроса и предложения на валюту со стороны всех участников финансового рынка", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.