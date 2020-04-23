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Шмыгаль анонсировал запуск новой программы льготных кредитов

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 14:22
Шмыгаль анонсировал запуск новой программы льготных кредитов
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Программа будет запущена на следующей неделе

Украинское правительство для поддержки бизнеса из-за карантина в Украине запускает новую программу льготных кредитов "Новые деньги". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, кредиты по этой программе будут выдаваться украинским заробитчанам, которые вернулись в страну и хотят открыть малый бизнес.

"Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%", - добавил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что бизнесу предложат отсрочку уплаты тела кредита и кредитных каникул по процентам. Он уточнил, что программа будет представлена на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины резко снизил учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года. Таким образом, НБУ продолжает смягчение монетарной политики, чтобы поддержать экономический рост в стране.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал запуск ипотечных программ в Украине.

"Мы им (украинцам, которые вернулись, - ред.) предложим такие (кредитные, - ред.) программы и, включая кстати, ипотечные программы, на которые они сразу после коронавируса смогут открыть свой бизнес", - заявил Зеленский.

Шмыгаль назвал задачи, которые надо выполнить до смягчения карантина
Новости Украины кредитбизнесДенис Шмыгаль
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