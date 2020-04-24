НБУ знизив план із купівлі валюти на ринку через кризу

Національний банк України (НБУ) до кінця третього кварталу 2020 року має намір купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації до 20 млн доларів на день для нарощування міжнародних резервів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Попередній індикатор, що діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн доларів.

Як зазначили в НБУ, перегляд кількісного індикатора пов’язаний зі зменшенням обсягу клієнтських операцій на міжбанківському валютному ринку України внаслідок негативного впливу пандемії коронавірусу на світову торгівлю та інвестиційну активність.

"Втім, загальний обсяг продажу валюти підприємствами-експортерами залишається достатнім для задоволення попиту як з боку бізнесу, так і громадян. У квітні пропозиція валюти як на безготівковому, так і на готівковому сегментах ринку здебільшого перевищує попит. Це дає змогу Національному банку, користуючись сприятливою ситуацією, поповнювати міжнародні резерви за рахунок купівлі надлишкових обсягів пропозиції валюти в окремі дні", - додали в НБУ.

Водночас індикативний обсяг купівлі валюти в 20 млн доларів не є перешкодою для ринкового курсоутворення, адже становить менше 5% від середньоденного обсягу операцій на міжбанківському валютному ринку, зазначили в прес-службі.

За необхідності НБУ банк також буде проводити інтервенції з продажу валюти в ті дні, коли попит на валюту перевищуватиме пропозицію.

"Як і раніше, ми будемо лише згладжувати надмірні курсові коливання і не маємо наміру фіксувати курс гривні на певному рівні. Курс і далі визначатиметься балансом попиту і пропозиції на валюту з боку усіх учасників фінансового ринку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.