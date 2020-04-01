НБУ назвал причины девальвации гривны

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В марте девальвировали валюты развивающихся стран

Ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (март 2020 года).

Как отметили в НБУ, эти же причины обусловили рост доходности гривневых ОВГЗ. При таких условиях Минфин в марте размещал преимущественно валютные ОВГЗ.

"НБУ интенсифицировал проведение интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не противодействуя рыночным тенденциям", - говорится в сообщении.

Общее сальдо интервенций НБУ в марте было отрицательным и составило 2,2 млрд долларов (с начала года - минус 1,4 млрд долларов). По сравнению с февралем средний обменный курс гривны к доллару в марте девальвировал на 7,4%, а на конец месяца - на 14,3%.

Однако девальвировала и большинство валют стран - основных торговых партнеров Украины. В результате номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривны ослаб умеренно - на 4,2%, добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Отметим, заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Украина имеет шанс пройти мировой экономический кризис с потерями, сравнимыми с потерями других стран. Как отметил Сологуб, для этого Украина должна получить новую программу с МВФ, а также задействовать фискальные меры, увеличив дефицит госбюджета.