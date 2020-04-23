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НБУ назвал факторы влияния на курс гривны к доллару в условиях кризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     23.04.2020 - 14:54
НБУ назвал факторы влияния на курс гривны к доллару в условиях кризиса
Фото: Олег Чурий (пресс-служба НБУ)

Факторы будут действовать разнонаправлено

На курс гривны к доллару в 2020 году будут влиять несколько факторов, которые уже проявились после начала кризиса. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Как отметил Чурий, НБУ придерживается политики плавающего курса, когда он определяется рынком.

По его словам, у НБУ безусловно есть прогноз по курсу гривны к доллару, однако центробанк их не публикует, поскольку "эти прогнозы могут восприниматься как цель, в то время как целью НБУ является низкая и стабильная инфляция, а не удержание курса на каком-то уровне".

Чурий отметил, что в 2020 году на курс будет влиять сокращение экспорта и одновременно - падение импорта, в частности энергоносителей. По его словам, также сокращается потребительский спрос. Кроме того, есть определенные движения на рынке капитала, не только Украины, но и в мире, что также влияет на валютном рынке.

Отметим, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует резкое снижение курса гривны к доллару в 2020 году на уровне 25% год к году.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.

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Темы: Курс доллара
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