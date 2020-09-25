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НБУ снизил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Европейская валюта подешевела на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,87 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 сентября установлен на таком уровне: 32,8763 гривен за евро (-0,0179 грн). При этом курс евро на 25 сентября составляет 32,8942 гривен за евро.

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Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,91 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 сентября установлен на таком уровне: 28,2673 гривен за 1 доллар (+0,0186 грн). При этом курс доллара на 25 сентября составляет 28,2487 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с января 2019 года.

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