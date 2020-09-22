ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Курс доллара немного снизился на межбанке

Киев, Вторник 22 сентября 2020 17:39
Курс доллара немного снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Доллар опустился до уровня 28,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 22 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,22 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,09 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1950 - 28,2200 грн/доллар, евро 33,0670 - 33,0964 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3717 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1950

28,2200

EUR/UAH

33,0670

33,0964

RUB/UAH

0,3712

0,3717

Курс доллара немного снизился на межбанке

Отметим, торги по доллару на межбанке 21 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,2300 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,1730 - 33,1965 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на таком уровне: 28,2059 гривен за 1 доллар (+0,0037 грн). При этом курс доллара на 22 сентября составляет 28,2022 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь