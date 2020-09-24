НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,89 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 сентября установлен на таком уровне: 32,8942 гривен за евро (-0,0667 грн). При этом курс евро на 24 сентября составляет 32,9609 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,91 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,89 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне: 28,2487 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 28,1874 гривен за 1 доллар.