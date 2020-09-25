НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с начала прошлого года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает обновлять максимумы

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 сентября установлен на таком уровне: 28,2673 гривен за 1 доллар (+0,0186 грн). При этом курс доллара на 25 сентября составляет 28,2487 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - 28,27015 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке до 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,00 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 сентября справочный курс на уровне 28,26 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 сентября (28,24 грн).

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.