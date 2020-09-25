НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,87 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 вересня встановлено на такому рівні: 32,8763 гривень за євро (-0,0179 грн). При цьому курс євро на 25 вересня складає 32,8942 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,94 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,91 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 вересня встановлено на такому рівні: 28,2673 гривень за 1 долар (+0,0186 грн). При цьому курс долара на 25 вересня становить 28,2487 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з січня 2019 року.