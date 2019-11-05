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НБУ снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы     05.11.2019 - 16:00
НБУ снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на таком уровне: 2471,9467 гривен за 100 долларов (-7,8554 гривен).

При этом курс доллара на 5 ноября составляет 2479,802 гривен за 100 долларов.

НБУ снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 5 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 ноября справочный курс на уровне 24,71 грн/доллар, снизив его по сравнению с 4 ноября (24,79). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,73 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,62 (24,78 - 4 ноября), продажи - 24,83 (24,91 - 4 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,30 (27,39 - 4 ноября), продажи - 27,73 (27,86 - 4 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,55 - 4 ноября), продажи 3,93 (3,93 - 4 ноября) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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