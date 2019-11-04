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НБУ на 4 ноября снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы     04.11.2019 - 07:45
НБУ на 4 ноября снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился еще на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,73 гривен, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на таком уровне: 2473,8144 гривен за 100 долларов (-8,0945 гривен).

При этом курс доллара на 1 ноября составлял 2481,9089 гривен за 100 долларов.

НБУ на 4 ноября снизил официальный курс доллара

Отметим, 1 ноября на открытии межбанка продолжилось падение курса доллара до отметок 24,67 гривен, но во второй половине дня доллар начал укрепляться. По состоянию на 12:40 курс доллара находился на уровне 24,82 гривен, курс евро был сравнительно стабилен и составил 27,65 гривен.

На фоне этого НБУ в середине дня был более оптимистичен, понизив справочный курс доллара до 24,70 гривен.

В то же время на наличном рынке средний курс покупки доллара 1 ноября составлял 24,65 (24,72 - 31 октября), продажи - 24,88 (24,94 - 31 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,36 (27,43 - 31 октября), продажи - 27,77 (27,85 - 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,53 (3,54 - 31 октября), продажи 3,91 (3,92 - 31 октября) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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