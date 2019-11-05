НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада встановлений на такому рівні: 2471,9467 гривень за 100 доларів (-7,8554 гривень).

При цьому курс долара на 5 листопада становить 2479,802 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 5 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,72 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 листопада довідковий курс на рівні 24,71 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 листопада (24,79). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

У той же час в обмінних пунктах України 5 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,83 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,73 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,62 (24,78 - 4 листопада), продажу - 24,83 (24,91 - 4 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,30 (27,39 - 4 листопада), продажу - 27,73 (27,86 - 4 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,55 - 4 листопада), продажу 3,93 (3,93 - 4 листопада) грн за 10 рублів.