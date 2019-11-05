НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2479,802 гривен за 100 долларов (+5,9877 гривен).

При этом курс доллара на 4 ноября составляет 2473,8144 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 4 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,71 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 ноября справочный курс на уровне 24,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 ноября (24,70).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,91 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копейку до 27,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,78 (24,65 - 1 ноября), продажи - 24,91 (24,88 - 1 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,36 - 1 ноября), продажи - 27,86 (27,77 - 1 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,53 - 1 ноября), продажи 3,93 (3,91 - 1 ноября) грн за 10 рублей.