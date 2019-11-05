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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы     05.11.2019 - 10:45
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,56 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7200 - 24,7500 грн/доллар, евро 27,5306 - 27,5616 грн/евро, российский рубль 0,3910 - 0,3916 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7200

24,7500

EUR/UAH

27,5306

27,5616

RUB/UAH

0,3910

0,3916

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 4 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8100 грн/доллар, евро 27,6297 - 27,6606 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2473,8144 гривен за 100 долларов (-8,0945 гривен).

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в октябре 2019 года была благоприятной, что позволило НБУ и в дальнейшем покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября 2019 года отменил ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

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Темы: Курс доллара
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