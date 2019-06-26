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НБУ снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы    26.06.2019 - 16:00
НБУ снизил официальный курс доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 2616,6382 гривен за 100 долларов (-2,4641 гривен).

При этом курс доллара на 25 июня составляет 2619,1023 гривен за 100 долларов.

НБУ снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 26 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,17 грн/доллар, курс в покупке до 26,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,74 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,26 гривен за доллар, в покупке снизился на 4 копейки до 26,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,91 гривен за евро.

Доллар и евро снизились на наличном рынке Курс доллара продолжает снижаться на межбанке
Темы: Курс доллара
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