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Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Новости » Финансы    26.06.2019 - 11:37
Курс доллара продолжает снижаться на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,17 грн/доллар, курс в покупке до 26,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 26,1550 - 26,1700 грн/доллар, евро 29,7277 - 29,7422 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4168 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1550    26,1700

EUR/UAH     29,7277    29,7422

RUB/UAH     0,4164      0,4168

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Напомним, 25 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8173 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,19 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 2619,1023 гривен за 100 долларов (-0,0178 гривен).

НБУ сохранил официальный курс доллара без изменений Доллар снижается, евро растет на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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