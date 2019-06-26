Доллар и евро снизились на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 2 копейки, евро на 7 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,26 гривен за доллар, в покупке снизился на 4 копейки до 26,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,91 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90 - 26,10 (25,90 - 26,15 - 25 июня), продажи 26,15 - 26,50 (26,20 - 26,50 - 25 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,01 (26,05 - 25 июня), продажи - 26,26 (26,28 - 25 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,60 (29,14 - 29,69 - 25 июня), продажи 29,60 - 30,15 (29,65 - 30,35 - 25 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,40 (29,50 - 25 июня), продажи - 29,91 (29,98 - 25 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,07 (2,50 - 4,08 - 25 июня), продажи - 4,08 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 25 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,83 (3,83 - 25 июня), продажи 4,17 (4,18 - 25 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 26,1550 - 26,1700 грн/доллар, евро 29,7277 - 29,7422 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4168 грн/рубль.