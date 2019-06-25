НБУ сохранил официальный курс доллара без изменений

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара остался на уровне 26,19 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,19 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 2619,1023 гривен за 100 долларов (-0,0178 гривен).

При этом курс доллара на 25 июня составляет 2619,1201 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 25 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,86 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,28 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 26,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,98 гривен за евро.