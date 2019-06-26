НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 27 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 червня встановлено на такому рівні: 2616,6382 гривень за 100 доларів (-2,4641 гривень).

При цьому курс долара на 26 червня становить 2619,1023 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,17 грн/долар, курс купівлі до 26,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 29,74 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,26 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,01 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,91 гривень за євро.