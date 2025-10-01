НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня

У вересні 2025 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,290 млрд доларів, на 15,1% менше, ніж у серпні (2,696 млрд доларів).



Інтервенції НБУ скоротилися до мінімуму з квітня. З початку року НБУ продав на міжбанку 25,966 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 30,6 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.



За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 54 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку. МВФ прогнозує, що фінансування становитиме 53,6 млрд доларів (без траншів самого фонду.).

Курс долара у вересні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. Фактично це та валюта, яка надійшла за рахунок міжнародної допомоги. НБУ лише перерозподіляє її через міжбанк.

НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У вересні офіційний курс долара зріс на 5 копійок до 41,31 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За вересень впав на 5 копійок до 41,45 грн/долар.