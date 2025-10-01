НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с апреля

В сентябре 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,290 млрд долларов, на 15,1% меньше, чем августе (2,696 млрд долларов).



Интервенции НБУ сократились до минимума с апреля. С начала года НБУ продал на межбанке 25,966 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 30,6 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.



По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 54 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование составит 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда.).

Курс доллара в сентябре

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это та валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ лишь перераспределяет ее через межбанк.

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В сентябре официальный курс доллара вырос на 5 копеек до 41,31 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За сентябрь упал на 5 копеек до 41,45 грн/доллар.