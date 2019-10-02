НБУ резко повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала еще на 39 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 39 копеек до 27,15 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 октября установлен на таком уровне: 2715,9298 гривны за 100 евро (+39,893 грн).

При этом курс евро на 2 октября составляет 2676,0368 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 октября 2019 года, на наличном рынке вырос на 76 копеек до 27,65 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,85 (26,35 - 1 октября), продажи - 27,65 (26,89 - 1 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 27,29 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,25 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 октября установлен на таком уровне: 2485,9769 гривен за 100 долларов (+30,4467 гривен).