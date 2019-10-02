Курс доллара ускорил рост на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 27 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 2 октября 2019 года вырос на 27 копеек до 24,93 гривен за доллар, курс в покупке до 24,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 27,29 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9000 - 24,9300 грн/доллар, евро 27,2580 - 27,2908 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9000 24,9300 EUR/UAH 27,2580 27,2908 RUB/UAH 0,3816 0,3822

Напомним, 1 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6300 - 24,6600 грн/доллар, евро 26,8097 - 26,8399 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 октября установлен на таком уровне: 2485,9769 гривен за 100 долларов (+30,4467 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 2 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 62 копейки до 25,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 76 копеек до 27,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,72 (24,30 - 1 октября), продажи - 25,28 (24,66 - 1 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,85 (26,35 - 1 октября), продажи - 27,65 (26,89 - 1 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 1 октября), продажи 3,88 (3, 82 - 1 октября) грн за 10 рублей.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что вопрос курса гривны к доллару обсуждался во время совещания, которое президент Владимир Зеленский провел с руководством Национального банка и экономического блока правительства 1 октября. По данным министра, на совещании представители НБУ называли факторы, которые влияют на курс гривны: интерес нерезидентов к ОВГЗ и увеличения урожайности в сельском хозяйстве.