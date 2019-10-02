НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 39 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 жовтня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 39 копійок до 27,15 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 жовтня встановлено на такому рівні: 2715,9298 гривні за 100 євро (+39,893 грн).

При цьому курс євро на 2 жовтня становить 2676,0368 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня 2019 року, на готівковому ринку зріс на 76 копійок до 27,65 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,85 (26,35 - 1 жовтня), продажу - 27,65 (26,89 - 1 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 45 копійок до 27,29 гривень за євро. Курс покупки становить 27,25 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 3 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,85 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 жовтня встановлено на такому рівні: 2485,9769 гривень за 100 доларів (+30,4467 гривень).