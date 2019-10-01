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НБУ резко повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    01.10.2019 - 17:55
НБУ резко повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 42 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 42 копейки до 26,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 октября установлен на таком уровне: 2676,0368 гривны за 100 евро (+41,1739 грн).

При этом курс евро на 1 октября составляет 2634,8629 гривны за 100 евро.

НБУ резко повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 1 октября 2019 года, на наличном рынке вырос на 30 копеек до 26,89 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,35 (26,17 - 30 сентября), продажи - 26,89 (26,59 - 30 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 26,83 гривен за евро. Курс покупки составляет 26,80 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,55 гривен за доллар, что на 36 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 октября установлен на таком уровне: 2455,5302 гривен за 100 долларов (+35,7828 гривен).

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