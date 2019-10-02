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НБУ значительно повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    02.10.2019 - 15:50
НБУ значительно повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар вырос еще на 30 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 октября установлен на таком уровне: 2485,9769 гривен за 100 долларов (+30,4467 гривен).

При этом курс доллара на 2 октября составляет 2455,5302 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 19 копеек до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 27,14 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,83 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 октября (24,54).

В то же время в обменных пунктах Украины 2 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 62 копейки до 25,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 76 копеек до 27,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,72 (24,30 - 1 октября), продажи - 25,28 (24,66 - 1 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,85 (26,35 - 1 октября), продажи - 27,65 (26,89 - 1 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 1 октября), продажи 3,88 (3, 82 - 1 октября) грн за 10 рублей.

По данным аналитиков, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября

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