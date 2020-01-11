НБУ разъяснил использование счетов физлиц-предпринимателей

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

ФЛП, как и раньше, не имеют права тратить на собственные нужды средства с "предпринимательского" счета

Национальный банк Украины (НБУ) дал разъяснение относительно изменений в порядке использования счетов физических лиц - предпринимателей (ФЛП), которые вступили в силу с 3 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, НБУ не вносил изменений по сути, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ФЛП. Для расчетов ФЛП действуют нормы, установленные еще с 2003 года.

"Как и раньше, ФЛП может тратить средства с "предпринимательского" счета только для предпринимательской/независимой профессиональной деятельности. В то же время после уплаты всех налогов и сборов они имеют право перечислить денежные средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности, на текущий счет, открытый этим лицом для собственных нужд", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что для операций, связанных с собственными потребностями, ФЛП должны перечислить средства со счета ФЛП на собственный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

"После уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных, в частности, Налоговым и Хозяйственным кодексами Украины, ФЛП имеют право перечислить денежные средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд. Средства со счета ФЛП на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения об уплате налогов и сборов или задолженности по ним", - добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Напомним, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN с 1 ноября 2019 года.